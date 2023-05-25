Москва, 25 мая, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Разрушенный Россией миф о «крепости Артёмовска» может привести к восстанию ВСУ против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 25 мая пишет Advance.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Отмечается, что с освобождением Артёмовска российские войска разрушили миф киевского режима о «крепости сопротивления». Целью его создания была демонстрация Западу того, что Украина может противостоять российской армии и получать ещё больше поддержки и вооружения.

По мнению автора, город сыграл важную роль для пиара для Киева, но теперь Зеленскому нужно сделать важный выбор, поскольку из-за этого поражения его собственная армия может восстать против него.

«Украинские войска, которых много месяцев кормили мифом о непреодолимом сопротивлении «крепости Артёмовска», могут взбунтоваться против нынешних властей», — говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая российские силы полностью установили контроль над Артёмовском Освобождение города подтвердили и в Минобороны РФ. Операция по взятию города длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года.

Ранее военный эксперт Александр Михайловский заявил ИА Регнум, что шансы на «эффективное контрнаступление» после поражения в Артёмовске для ВСУ снижаются.