Военный эксперт оценил последствия для ВСУ после «артёмовской мясорубки»
Военный эксперт Михайловский: «артёмовская мясорубка» снизила возможности ВСУ для контрнаступления
Москва, 23 мая, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Шансы на «эффективное контрнаступление» после поражения в Артёмовске для ВСУ понижаются, заявил ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.
Он напомнил, что завершение артёмовской операции сопровождалось нанесением ударов по украинским тылам, как оперативным, так и стратегическим — и эти удары продолжаются.
Так, уточнил эксперт, 22 мая жители города Краматорска, находящегося в 30 км от Артёмовска, сообщили о поражении склада с боеприпасами ВСУ, оборудованного в промышленной зоне на окраине города.
Одновременно с этим российское высокоточное оружие большой дальности отработало по военному аэродрому «Днепр» в Днепропетровской области, на котором скопилось большое количество военной техники и личного состава ВСУ.
Также в мае после длительного перерыва возобновились удары по объектам ВСУ, расположенным в центральных и западных районах Украины, добавил Михайловский.
Кроме того, отметил эксперт, в последние недели и дни боёв за Артёмовск штурмовым подразделениям удалось выбить достаточно много техники, недавно поставленной НАТО, которая уже явно не пойдёт в анонсированное Киевом контрнаступление.
«Только из того, что попало на фото и видео в последние дни, можно сказать о том, что в боях за южные окраины города был подбит британский бронетранспортёр Spartan, бронеавтомобиль Dingo ATF производства Германии, и БТР YPR-765, поставленный из Нидерландов. Аналогичная техника погорела на трассе между Артёмовском и Часовым Яром при попытках переброски в эпицентр боёв. Такой техникой оснащают свежие части, которые готовят на полигонах стран НАТО», — перечислил Михайловский.
Вкупе с целенаправленным выбиванием систем ПВО Украины «артёмовская мясорубка» снизила возможности ВСУ для проведения не разовых вылазок, а масштабных эффективных наступательных действий, заключил Михайловский.
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