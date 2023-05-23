Москва, 23 мая, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Шансы на «эффективное контрнаступление» после поражения в Артёмовске для ВСУ понижаются, заявил ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Он напомнил, что завершение артёмовской операции сопровождалось нанесением ударов по украинским тылам, как оперативным, так и стратегическим — и эти удары продолжаются.

Так, уточнил эксперт, 22 мая жители города Краматорска, находящегося в 30 км от Артёмовска, сообщили о поражении склада с боеприпасами ВСУ, оборудованного в промышленной зоне на окраине города.

Одновременно с этим российское высокоточное оружие большой дальности отработало по военному аэродрому «Днепр» в Днепропетровской области, на котором скопилось большое количество военной техники и личного состава ВСУ.

Также в мае после длительного перерыва возобновились удары по объектам ВСУ, расположенным в центральных и западных районах Украины, добавил Михайловский.

Кроме того, отметил эксперт, в последние недели и дни боёв за Артёмовск штурмовым подразделениям удалось выбить достаточно много техники, недавно поставленной НАТО, которая уже явно не пойдёт в анонсированное Киевом контрнаступление.

«Только из того, что попало на фото и видео в последние дни, можно сказать о том, что в боях за южные окраины города был подбит британский бронетранспортёр Spartan, бронеавтомобиль Dingo ATF производства Германии, и БТР YPR-765, поставленный из Нидерландов. Аналогичная техника погорела на трассе между Артёмовском и Часовым Яром при попытках переброски в эпицентр боёв. Такой техникой оснащают свежие части, которые готовят на полигонах стран НАТО», — перечислил Михайловский.

Вкупе с целенаправленным выбиванием систем ПВО Украины «артёмовская мясорубка» снизила возможности ВСУ для проведения не разовых вылазок, а масштабных эффективных наступательных действий, заключил Михайловский.

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