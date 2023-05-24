Москва, 24 мая, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поставки Украине истребителей F-16 очередным этапом эскалации конфликта и дестабилизации ситуации на европейском континенте, последствия которых Запад не осознаёт.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Последствия абсолютно не просчитываемы западными партнерами. Они идут в американском фарватере, видимо, просто не отдавая себе отчёт, чем могут закончиться подобные эксперименты», — сказала Захарова 24 мая на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, США с союзниками планируют передать Киеву американские истребители F-16, но через третьи страны, чтобы таким образом «избежать» непосредственного участия в конфликте.

Сроки, когда Киеву отправят F-16, пока неизвестны. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил 23 мая, что обучение лётчиков ВСУ управлению истребителями уже ведётся в нескольких странах и что Украина «скоро» получит эти самолёты.

При этом в Пентагоне 23 мая сообщили, что поставки истребителей Украине будут осуществляться «в долгосрочной перспективе» и что участия в анонсированном контрнаступлении ВСУ они принимать не будут.