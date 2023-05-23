Брюссель, 23 мая, 2023, 10:27 — ИА Регнум. В нескольких странах начали готовить украинских лётчиков на истребителях F-16, Киев скоро получит самолёты. Об этом 23 мая заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, прибыв на встречу министров обороны государств — членов ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Я счастлив сообщить, что подготовка пилотов на F-16 уже началась в нескольких странах, это потребует времени, но чем раньше, тем лучше», — заявил он, добавив, что это откроет дверь, чтобы в ближайшем времени поставить Украине самолёты.

Как передавало ИА Регнум, Вашингтон с союзниками планируют передать Киеву американские истребители F-16, но через третьи страны. Поставки F-16 хотят провести, чтобы это не выглядело как непосредственное участие США. Сроки, когда на Украину отправят истребители, пока неизвестны.

Отставной полковник американской армии Дэниел Л. Дэвис заявил, что даже если Киев получит истребители F-16, это не даст ВСУ преимуществ для того, чтобы переломить ситуацию на фронте. Военный эксперт напомнил, что F-16 не относятся к классу самолётов-невидимок, а потому российские средства ПВО могут их легко отследить и поразить.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил, что Соединённые Штаты вместе с союзными странами начнут готовить украинских лётчиков управлять американскими F-16. Он заявил, что украинский президент обещал не применять эти истребители для продвижения на территорию России.