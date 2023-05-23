Вашингтон, 23 мая, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Поставки истребителей F-16 Украине планируются «в долгосрочной перспективе», заявили 23 мая в Пентагоне. Истребители не предназначены «для предстоящих наступательных операций», отметил представитель ведомства.

Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Истребитель F-16

Также в Пентагоне опровергли информацию о том, что обучение лётчиков ВСУ использованию F-16 уже началось. Обучение начнётся «в ближайшие недели или месяцы», отметил представитель ведомства.

Ранее американские СМИ сообщали, что США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16 через третьи страны, чтобы таким образом «избежать» непосредственного участия в конфликте. 21 мая президент США Джозеф Байден заявил о скором начале процесса обучения лётчиков ВСУ управлению истребителями F-16.

23 мая глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что обучение лётчиков ВСУ управлению истребителями уже ведётся в нескольких странах и что Украина «скоро» получит эти самолёты. Первый заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад поставляет на Украину всё более опасное вооружение потому, что не считает возможным переход конфликта в ядерную стадию и что такое мнение западных политиков ошибочно.