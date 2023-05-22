Москва, 22 мая, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Фракция КПРФ в Госдуме предложила ввести прогрессивный налог на сверхдоходы, установив ставку НДФЛ на уровне 30% для дохода свыше 10 млн рублей в год, текст законопроекта был опубликован 22 мая в базе данных парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Доход

При введении новой ставки дополнительные доходы бюджета составят около 650 млрд рублей, что же касается самих получателей высоких доходов, то для них такая мера не будет слишком чувствительной, отметили депутаты в пояснительной записке.

«Необходимо переводить экономику на мобилизационные рельсы, тогда не надо будет никого уговаривать, в трудную минуту экономика должна работать на страну», — сказано в документе.

В правительстве данный законопроект не поддержали. В 2021 году ставка НДФЛ в отношении доходов выше 5 млн рублей в год уже была увеличена с 13% до 15%, сказано в отзыве министров. Кроме того, в правительстве опасаются, что при новом повышении ставки некоторые граждане уведут свои доходы в тень.

«Изменения, предусмотренные законопроектом, могут привести к уходу зарплат в тень, сокращению поступлений НДФЛ в бюджеты бюджетной системы РФ и отчислений страховых взносов, что противоречит целям, определённым законопроектом», — сказано в отзыве правительства.

В феврале 2023 года в Министерстве финансов сообщили, что в правительстве не поддерживают предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступил Российский союз промышленников и предпринимателей. Дополнительные конъюнктурные доходы сформировались не во всей экономике, а лишь в отдельных секторах и у отдельных налогоплательщиков, подчеркнули в Минфине.

В апреле 2023 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что единоразовый взнос бизнеса в российский бюджет может быть выплачен в размере 5% в 2023 году или 10% в 2024 году. Взнос не станет повышением налогов и будет однократным, сумма разового платежа будет составлять до 250 млн рублей, отмечал ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов.