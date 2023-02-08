Москва, 8 февраля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступило бизнес-объединение «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), на нашло поддержки у правительства России. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание Правительства Российской Федерации

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В ведомстве отметили, что дополнительные конъюнктурные доходы сформировались не во всей экономике в целом, а только в отдельных её секторах и у отдельных налогоплательщиков.

«Соответственно, эффект от такой меры для разных отраслей экономики будет неравнозначным», ― подчёркивается в сообщении финансового ведомства в телеграм-канале.

В Минфине указали на необходимость в первую очередь рассматривать тех, кто извлёк сверхдоходы за предыдущие два года и «уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается будет добровольным со стороны членов РСПП».

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«В целом, изменение общих базовых параметров налоговой системы, включая ставки налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, специальных режимов, а также страховых взносов, в текущем году не планируется. Правительство РФ не прорабатывает такие инициативы», ― пояснили в Министерстве финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов подтвердил планы на введение добровольных взносов с крупного бизнеса, обсуждаемые правительством России.

Он пояснил, что взнос не станет повышением налогов и будет однократным. Сумма разового платежа может составить до 250 млн рублей. Взять его с бизнеса позволила хорошая прибыль, полученная в 2022 году. Белоусов напомнил о такой практике в налоговой политике как windfall tax — однократное взимание налогов.