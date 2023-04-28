Москва, 28 апреля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Единоразовый взнос бизнеса в российский бюджет может быть выплачен в размере 5% в 2023 году или 10% в 2024 году. Об этом 28 апреля сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

По его словам, сбор построен таким образом, чтобы соблюдалось налоговое законодательство о том, что в течение года нельзя вводить ухудшающие для налогоплательщиков меры, если они выходят за налоговый период, и построить таким образом, что сам сбор 10% с уплатой в 2024 году, 5% — в этом.

«Есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году, что зачтётся в качестве налога и вычета из налога в следующем году», — сказал он, добавив, что дополнительно точечное снижение сбора для каких-либо компаний не обсуждается и озвученные ранее исключения для нефтяников и малого бизнеса сохранятся.

Силуанов пообещал, что Минфин сегодня направит законопроект о единоразовом взносе бизнеса в бюджет в ведомства и в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). А в ближайшее время — и в правительство РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов подтвердил планы на введение взносов с крупного бизнеса, обсуждаемые российским правительством. По его словам, взнос не станет повышением налогов и будет однократным. Сумма разового платежа может составить до 250 млн рублей.

Ранее Силуанов сообщал, что нефтегазовые компании, а также производители СПГ не будут затронуты сбором дополнительного единоразового взноса, так как в этих отраслях ранее уже предпринят ряд налоговых новаций. Также, по его словам, под исключения подпадает малый бизнес.