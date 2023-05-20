Москва, 20 мая, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности, говорится 20 мая на сайте правительства.

«Проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года должен быть внесён в Правительство до 20 июля», — говорится в поручении Мишустина по итогам стратегической сессии от 4 мая, посвященной развитию промышленности.

Ответственными за выполнение поручения назначены Минпромторг и Минэкономразвития.

Также Мишустин поручил этим двум ведомствам при подготовке предложений по реализации нацпроектов предусмотреть включение в них показателей, связанных с интенсивным развитием отраслей промышленности. До 20 июня ведомства ещё должны проработать вопрос о заключении долгосрочных контрактов между предприятиями отрасли транспортного машиностроения и РЖД.

Кроме того, Минпромторг и Минфин к 1 сентября должны проработать вопрос об источнике финансового обеспечения реализации имеющихся и запуска новых мер господдержки судостроительной отрасли.

Президент России Владимир Путин поручил в 2023 году увеличить выпуск обрабатывающей промышленности и её доли в ВВП.