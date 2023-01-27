Москва, 27 января, 2023, 18:40 — ИА Регнум. В 2023 году в России необходимо увеличить выпуск обрабатывающей промышленности и её доли в ВВП. Такое поручение правительству России дал президент страны Владимир Путин.

Александр Погожев ИА REGNUM Мебельная фабрика

Как следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 15 декабря 2022 года, при реализации мер по достижению национальных целей развития России на период до 2030 года правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России следует уделить особое внимание достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей.

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«.. увеличение объёма выпуска обрабатывающей промышленности и её доли в валовом внутреннем продукте», ― отмечено в документе.

Ответственные за исполнение поручения премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а также региональные власти должны представить соответствующий доклад до 1 марта 2023 года, далее ― один раз в месяц.