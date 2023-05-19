Вашингтон, 19 мая, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Вашингтон ввёл запрет на ввоз в Россию ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники, сообщил 19 мая Минторг США.

Валерий Мельников/РИА Новости Смартфоны

Согласно документу, под санкции попали электрические проточные или накопительные водонагреватели, утюги, СВЧ-печи, кипятильники, электрические кофеварки и тостеры.

«Запрещено поставлять в РФ линейные телефонные аппараты, беспроводные телефоны, диктофоны и другие устройства», — говорится в тексте документа.

Министерство торговли США ввело новые санкции против 70 организаций, связанных с Россией. В том числе под ограничения попали организации из Армении и Киргизии. В числе российских предприятий: казанский концерн «Аврора» и Тульский машиностроительный завод. Также в списке значатся «НПК «Техмаш», компания «Мотовилихинские заводы», Ульяновский механический завод, «Курганмашзавод» и завод «Промтехнология», Улан-Удэнский авиационный завод, Брянский автомобильный завод и «Урал», «Военно-промышленная компания» и «Тулмашзавод».

Всего в санкционном списке значатся 1,2 тысячи позиций, в том числе стройматериалы, бумага, ткани, оборудование и транспорт.