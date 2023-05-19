Лондон, 19 мая, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Власти Великобритании намерены запретить импорт российских алмазов, а также ряда металлов: меди, никеля и алюминия российского происхождения. Об этом заявили в канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака, сообщило Reuters.

Виталий Аньков/РИА Новости Оценка драгоценных камней

Уточняется, что глава британского правительства планирует официально объявить о санкциях на саммите стран G7, который стартует в японской Хиросиме 19 мая.

«Мы на законодательном уровне позже в текущем году запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, основываясь на действующих запретах в отношении российского железа и стали», ― отмечено в документе.

Кроме того, Великобритания введёт санкции в отношении 86 человек и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Предполагается, что анонсированные Лондоном ограничения «заморозят» экспорт алмазов в объеме $4 млрд (£3,2 млрд). При этом британские власти ожидают аналогичных мер и от партнёров Соединённого Королевства по G7.

Как сообщало ИА Регнум, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз планирует ограничить торговлю алмазами из России. Этот вопрос страны G7 (Япония, США, Германия, Великобритания, Франция, Канада и Италия) обсудят на саммите в японском городе Хиросиме, который пройдёт в период с 19 по 21 мая.

Эксперты в отрасли считают, что возможные санкции G7 против российских алмазов могут привести к потере большого количества рабочих мест в Индии. В этой отрасли индийской экономики занято порядка миллиона человек.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев отметил, что вводимые Западом ограничения на российский экспорт поднимают цены на мировом алмазном рынке, который и без того находится в состоянии дефицита из-за роста спроса и снижения добычи после пандемии. В марте из-за санкций рост цен на алмазы и бриллианты получил новый импульс.