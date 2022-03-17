Москва, 17 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Возобновление экспорта алмазов из России в Индию должно помочь компании «Алроса», контролирующей более 90% добычи алмазов в России, удержаться на плаву после того, как расчеты в долларах и евро стали затруднены из-за санкций против финансового сектора РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Mariusz KASIO Неорганённые алмазы

«Кроме того, в США был введен запрет на импорт бриллиантов и непромышленных алмазов из России.

Стоит отметить, что более 95% необработанных алмазов, добываемых в мире, поступают на огранку в Индию, хотя сделки с ними заключаются также в Бельгии, Израиле и Гонконге.

Если удастся перейти в расчеты за рупии, это их упростит, хотя и создаст дополнительные валютные риски. Логистика поставок при этом остается неизменной.

И, кстати, запрет на импорт российской алмазной продукции в США, на крупнейший рынок ювелирных изделий и бриллиантов, не распространяется на поставки из Индии, вне зависимости от происхождения сырья. А напрямую в США «Алроса» и раньше почти ничего не продавала.

Таким образом, рынок не должен много потерять в объемах, если индийские огранщики увеличат закупку сырья напрямую в России.

Правда, при этом мы не знаем, будут ли они настаивать на эксклюзивных скидках. Сама «Алроса» приостановила публикацию данных о ежемесячных продажах алмазов и бриллиантов.

В любом случае, вводимые Западом ограничения на российский экспорт поднимает цены на мировом алмазном рынке, который и без того находится в состоянии дефицита из-за роста спроса и снижения добычи после пандемии. В марте из-за санкций рост цен на алмазы и бриллианты получил новый импульс.

Пока сложно оценить, как все это повлияет на результаты «Алроса» в 2022 году с учетом динамики продаж и валютных курсов. О стоимости акций компании можно не беспокоиться, пока торги на Московской бирже остановлены.

А когда возобновятся, то, скорее всего, вне зависимости от фундаментальной оценки и прогнозов в первые часы торгов цены уйдут гораздо ниже тех уровней, на которых они были остановлены.

Только после того как рынок найдет новое равновесие, можно будет заново оценивать положение и перспективы компаний», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по сообщению индийской деловой газеты The Economic Times, Россия возобновила приостановленный экспорт алмазов в Индию.

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