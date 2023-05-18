Берлин, 18 мая, 2023, 13:12 — REGNUM. Страны «Группы семи» (G7) намереваются ограничить экспорт российских алмазов. Об этом 18 мая сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на источники.

DPA: страны G7 намерены на саммите в Хиросиме согласовать ограничение экспорта российских алмазов
Иван Шилов ИА REGNUM
Алмаз

Отмечается, что заявление об ограничении экспорта российских алмазов планируется принять на саммите G7, который состоится в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая британская газета Financial Times написала, что возможные санкции G7 против российских алмазов могут привести к потере большого количества рабочих мест в Индии. В этой отрасли индийской экономики занято порядка миллиона человек.

Ранее, 18 мая, президент России Владимир Путин заявил, что Россия обеспечена всеми основными видами продовольствия и планирует экспорт 55–60 млн тонн зерна. Он уточнил, что, несмотря на барьеры, создаваемые западными санкциями, Россия нарастила экспорт агропромышленной продукции до $41,6 млрд в прошлом году.