Берлин, 18 мая, 2023, 13:12 — REGNUM. Страны «Группы семи» (G7) намереваются ограничить экспорт российских алмазов. Об этом 18 мая сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмаз

Отмечается, что заявление об ограничении экспорта российских алмазов планируется принять на саммите G7, который состоится в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая британская газета Financial Times написала, что возможные санкции G7 против российских алмазов могут привести к потере большого количества рабочих мест в Индии. В этой отрасли индийской экономики занято порядка миллиона человек.

Ранее, 18 мая, президент России Владимир Путин заявил, что Россия обеспечена всеми основными видами продовольствия и планирует экспорт 55–60 млн тонн зерна. Он уточнил, что, несмотря на барьеры, создаваемые западными санкциями, Россия нарастила экспорт агропромышленной продукции до $41,6 млрд в прошлом году.