Москва, 16 мая, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Почти все школы в России подготовились к проведению основного периода ЕГЭ. Об этом 16 мая сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время выступления в рамках горячей линии, трансляцию которой организовало ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«У нас готовность практически стопроцентная <…> Досрочный этап прошёл в штатном режиме, спокойно», — сказал Музаев.

Он отметил, что в большинстве регионов России работа школ вернулась в нормальный допандемийный формат. Исключение пришлось сделать для новых регионов РФ, а также для областей, находящихся недалеко от Украины, из-за сложной обстановки там.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали указ президента РФ Владимира Путина о старте пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. В вузах введут базовое высшее и специализированное высшее образование с разными сроками обучения.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков по этому поводу сообщил, что в российской системе образования, несмотря на планируемые новации, сохранят ЕГЭ и другие принципиальные моменты. Он пообещал, что его ведомство создаст новые возможности для абитуриентов, но не будет создавать проблемы.