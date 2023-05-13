Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования

Москва, , 02:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин своим указом дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Документ опубликован 12 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Проектом предполагается, что в некоторых университетах страны введут базовое высшее и специализированное высшее образование. Таким образом, для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для магистратуры — от одного года до трёх лет.

Отмечается, что для студентов всех уровней в новой системе сохранятся прежние гарантии и обязанности.

Правительству РФ поручено в течение двух месяцев определить порядок реализации пилотного проекта по новым правилам.

Указом уточняется, что трехступенчатую систему протестируют в шести российских вузах: в МАИ, МИСиСе, МПГУ, Балтийском федеральном университете, Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе послания Федеральному собранию России Владимир Путин отметил, что в системе высшего образования России необходимо восстановить традиционные для страны сроки обучения.

15 вузов Дальнего Востока в 2023 году получат гранты в 2,5 млрд рублей по программе «Приоритет 2030».