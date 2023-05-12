Фальков заявил об отсутствии планов менять правила поступления в вузы, в том числе ЕГЭ

Москва, , 16:41 — REGNUM В новой российской системе образования не будет изменений в части, касающейся поступления в вузы, в частности в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 12 мая заявил журналистам министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Могу заверить, что кардинально — и с точки зрения ЕГЭ, и с точки зрения других принципиальных моментов — отличий не будет. И, конечно, это будут дополнительные возможности для абитуриентов, а не проблемы», — сказал Фальков.

Он добавил, что пилотный проект по изменению системы высшего образования будет касаться как тех, кто уже обучается, так и тех, кто будет поступать в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023–2024 годов пилотного проекта, который направлен на изменение уровней высшего образования. Он предусматривает установление базового и специализированного высшего образования, а также уровня профессионального образования — аспирантура.

Сроки обучения в магистратуре составят от одного года до трех лет, срок получения базового образования устанавливается на уровне от четырёх до шести лет.

Пилотный проект пройдёт в шести вузах — Московском авиационном институте (МАИ), Московском педагогическом государственном университете (МПГУ), Национальном исследовательском технологическом университете (МИСиС), Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете.