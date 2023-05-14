Минобороны РФ: отличившимся в боях за Артёмовск вручили награды на боевых позициях

Москва, , 13:35 — REGNUM Отличившимся в боях в районе Артёмовска вручили государственные награды. Об этом сообщил 14 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

По его словам, военнослужащие получили награды на боевых позициях.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ отличившимся российским военнослужащим боевые ордена и другие государственные награды вручены непосредственно на боевых позициях», — сказал представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, штурмовые отряды при поддержке ВДВ продолжают вести бои за овладение западными кварталами города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР.

В ведомстве сообщили, что российские войска отразили все атаки украинских подразделений на соледаро-артёмовском направлении и не допустили прорывов обороны. Уточняется, что военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-й мотострелковой дивизии ВС России проявили мужество и героизм при отражении атак противника.