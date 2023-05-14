Москва, 14 мая, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Российские войска отразили все атаки украинских подразделений на соледаро-артёмовском направлении и не допустили прорывов обороны. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 14 мая на брифинге.

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Он рассказал, что российские штурмовики продолжают вести бои в западной части Артёмовска при поддержке подразделений ВДВ. Севернее и южнее города украинские войска попытались прорвать оборону, но встретили активное сопротивление.

«Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено», — подчеркнул представитель Минобороны.

Конашенков добавил, что военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-й мотострелковой дивизии ВС России проявили мужество и героизм при отражении атак противника.

ВСУ за сутки потеряли на соледаро-артёмовском направлении более 400 человек убитыми и ранеными. Украинские войска также лишились 12 танков, 18 боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин и гаубицы Д-20. Российская авиация совершила 24 самолётовылета, артиллерия выполнила 107 огневых задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Минобороны проинформировали о продвижении российских штурмовиков в Артёмовске ещё на один квартал.