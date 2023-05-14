Москва, 14 мая, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ продолжают вести бои за овладение западными кварталами города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«На соледаро-артёмовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артёмовска», — сказал Конашенков.

Он отметил, что в течение суток севернее и южнее Артёмовска ВСУ предпринимали массовые попытки прорыва обороны российских войск. Все атаки были отражены, прорывов обороны не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВС России за сутки отразили шесть атак восточнее Богдановки в ДНР. В атаках были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более 100 человек, семь танков, 14 боевых машин пехоты и другая техника. Уничтожено семь танков, 11 БМП и более 50 военных ВСУ.