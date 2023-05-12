МИД РФ расценил решение Лондона передать Украине ракеты Storm Shadow как враждебный акт

Москва, , 18:38 — REGNUM Передача Британией ракет Storm Shadow Киеву ведёт к серьёзной эскалации конфликта на Украине. Об этом 12 мая заявили в Министерстве иностранных дел России.

Ракеты Strom Shadow Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьёзной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что передача ракет руководству киевского режима наглядно подтверждает беспрецедентный уровень вовлечённости Лондона в конфликт.

В МИД РФ подчеркнули, что Великобритания «заигралась в геополитику», готова перейти любые границы и перевести украинский конфликт на «новый уровень». Также в ведомстве отметили, что Москва оставляет за собой право принять всевозможные меры по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть при применении Киевом ракет Storm Shadow.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия поставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в преддверии ожидаемого наступления ВСУ. По информации СМИ, дальность авиационных крылатых ракет Storm Shadow позволит наносить удары вглубь территории новых регионов России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка Лондоном руководству Украины ракет большой дальности потребует адекватного ответа от военных РФ.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя поставки Великобританией крылатых ракет Storm Shadow Украине, заявил, что организация желает завершить украинский конфликт в соответствии с международным правом и своими резолюциями.