ООН заявила о желании завершения конфликта на Украине

Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Организация Объединённых Наций (ООН) желает завершить украинский конфликт в соответствии с международным правом и своими резолюциями, заявил 11 мая представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, комментируя поставки Великобританией крылатых ракет Storm Shadow Украине.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями», — сказал он в ходе брифинга, добавив, что ООН не комментирует каждую поставку оружия на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия поставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в преддверии ожидаемого наступления ВСУ. По информации СМИ, дальность авиационных крылатых ракет Storm Shadow позволит наносить удары вглубь территории новых регионов России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка Лондоном руководству Украины ракет большой дальности потребует адекватного ответа от военных РФ.