Песков: поставка Британией Киеву ракет большой дальности потребует адекватного ответа РФ

Москва, , 13:11 — REGNUM Поставка Лондоном руководству Украины ракет большой дальности потребует адекватного ответа от военных РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе встречи с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что отнёсся к поставкам «весьма негативно».

«Собственно, это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне», — указал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия поставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в преддверии ожидаемого наступления ВСУ. По информации СМИ, дальность авиационных крылатых ракет Storm Shadow позволит наносить удары вглубь территории новых регионов России.

9 мая The Washington Post со ссылкой на Международный фонд поддержки Украины (IFU) сообщил, что Британия готовится к отправке Киеву ракет большой дальности. Отмечается, что британское минобороны попросило «выразить заинтересованность» в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 км.

Ранее разведка США подтвердила планы Британии направить ВСУ некое количество ракет Storm Shadow вместе с британскими служащими для помощи в наведении.