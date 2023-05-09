Москва, 9 мая, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Западные страны пытаются стереть историческую память о Дне Победы, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Михаил Метцель/РИА Новости Вячеслав Володин

Он напомнил, что Великая Отечественная война затронула каждую семью в нашей стране. Никогда не забудем, какой ценой досталась Победа — более 27 млн погибших, подчеркнул Володин.

День Победы объединяет русских, белорусов, украинцев, киргизов, армян, таджиков, узбеков, казахов, туркменов, другие народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма, напомнил спикер Госдумы.

«Это не даёт покоя Вашингтону и Брюсселю. Поэтому пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы «днём Европы» для граждан Украины», — написал он в Telegram-канале.

Киевский режим, добавил Володин, разрушил национальную культуру, растоптал веру, запретил русский язык, на котором говорило и говорит большинство населения, а сейчас переписывает историю. Украина стала колонией США, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы.

Ранее Володин заявил, что украинские власти представляют угрозу России и должны быть признаны террористической организацией. По его словам, Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами.

В числе преступных методов украинского лидера спикер ГД назвал ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов, а теперь и покушение на президента России.

Западная политическая система деградировала, а вместе с ней и её лидеры, которые потеряли авторитет и стали фигурантами скандалов и уголовных дел, также ранее заявлял Володин.