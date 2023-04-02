Москва, , 09:20 — REGNUM Западная политическая система деградировала, а вместе с ней и её лидеры, которые потеряли авторитет и стали фигурантами скандалов и уголовных дел. Об этом 2 апреля написал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, жизнь показала, что западных лидеров привлекают к ответственности за менее серьёзные преступления, чем те, которые они совершили на самом деле.

«Их решения привели к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, Югославии, сегодня — на Украине. Европейские и американские политики, ответственные за это, должны предстать перед международным трибуналом и понести заслуженное наказание. И эти люди учат нас жить?» — задался вопросом спикер Госдумы.

Политик напомнил, что экс-президента США Дональда Трампа заподозрили в многомиллионном мошенничестве, ему грозит уголовное преследование. В будущем подобная участь может ждать и президента США Джо Байдена, поскольку причин для этого достаточно. Действующего американского президента обвиняют в коррупции на Украине с использованием своего служебного положения, кроме этого, в его доме обнаружили секретные документы.

Володин отметил, что бывший президент Франции Николя Саркози был приговорён к лишению свободы за коррупцию и попытку подкупа судьи. А бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель Конституционный суд Германии обвинил в предвзятости, а также нарушении принципа равных возможностей для политических партий.

Как передавало ИА REGNUM, экс-глава Белого дома Дональд Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев в палате представителей Конгресса, что, вероятно, поможет ему в грозящем судебном разбирательстве. Дональд Трамп, которому 4 апреля предъявят в суде официальные обвинения, предупредил сторонников, что прокуратура в Нью-Йорке «приходит не за ним, а за вами».

Подавляющее число американцев, которые симпатизируют Республиканской партии, раскритиковали действия против Трампа.