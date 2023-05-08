Зеленский подписал указ об установлении на Украине 9 мая Дня Европы вместо Дня Победы

Киев, , 10:24 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня я внёс в Верховную Раду Украины законопроект, предлагающий объявить 8 мая Днем памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», — написал украинский лидер.

Он отметил также, что подписал указ о праздновании на Украине Дня Европы 9 мая.

«Осознавая европейскую идентичность украинского народа… постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза», — говорится в указе.

Также в документе отмечается, что это решение принято в частности «с целью укрепления единства народов Европы», а также «обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте».

Накануне, 8 мая, посольство Украины в ФРГ сознательно отказалось возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Украины в Германии начинает «новый формат чествования Дня памяти и примирения 8 мая и всех жертв Второй мировой войны». Поясняется, что посол Украины в ФРГ Алексей Макеев и украинские представители в Берлине сознательно отказываются возлагать венки и цветы к советским мемориалам или местам с советской символикой в столице Германии.

Административный суд Берлина отменил введённый ранее запрет на демонстрацию флага России на мемориалах 8 и 9 мая. Полиция города подала жалобу в Высший административный суд на это решение. Против демонстрации украинских флагов правоохранители не возражают.

Запрет демонстрации российских и украинских флагов у советских мемориалов в дни празднования победы над фашистской Германией 8 и 9 мая был введён 5 мая по ходатайству полиции Берлина. На следующий день административный суд немецкой столицы отменил запрет по флагу Украины.