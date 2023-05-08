CNN: член палаты представителей США Маккол хочет привлечь Блинкена к ответственности

Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Глава комитета по международным делам палаты представителей Соединённых Штатов Америки Майкл Маккол намерен привлечь госсекретаря страны Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу в связи с расследованием законодателей, касающегося вывода ВС США из Афганистана. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Глава комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол угрожает привлечь госсекретаря Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу в связи с расследованием вывода войск США из Афганистана», — говорится в материале.

По данным телеканала, Маккол направил письмо в адрес Блинкена после его мартовских показаний перед Конгрессом по выводу войск из центральноазиатской страны.

По мнению республиканца, внешнеполитическое ведомство США предоставило «неполную» информацию по данному вопросу. Отмечается, что таким образом Госдеп нарушил «предусмотренную законом обязанность ведомства», и теперь оно должно предоставить все данные.

«Маккол даёт Блинкену срок до 11 мая, чтобы в добровольном порядке подчиниться, или он пойдёт дальше», — передаёт телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года Майкл Маккол обратился к внешнеполитическому ведомству с требованием незамедлительно предоставить американским законодателям документы, связанные с выводом войск из Афганистана в 2021 году.

В апреле координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что в Белом доме убеждены, что решение о выводе вооруженных сил США из Афганистана было верным. Благодаря этому решению Вашингтону удаётся справиться с украинским кризисом, отметил он.