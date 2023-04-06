В Белом доме убеждены, что решение о выводе войск США из Афганистана было верным

Вашингтон, , 21:18 — REGNUM В Белом доме убеждены, что решение о выводе вооруженных сил США из Афганистана было верным. Благодаря этому решению Вашингтону удаётся справиться с украинским кризисом. Об этом 6 апреля заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

Джон Кирби Secretary of Defense Public Affairs

«Стратегические позиции Америки сейчас более прочные, у нее больше возможностей поддерживать Украину и выполнять наши обязательства в сфере безопасности по всему миру, а также конкурировать с Китаем, поскольку она больше не ведет наземную войну в Афганистане», — приводит издание слова Кирби.

По его словам, профильные ведомства провели «тщательные внутренние проверки» по поводу решения о выводе войск из Афганистана, свои выводы они сделали в докладе для комитетов обеих палат Конгресса США.

Вывод американского военного контингента из Афганистана завершился в августе 2021 года. Армия США присутствовала в стране 20 лет. В период боевых действий в Афганистане погиб 2461 американский военнослужащий и еще более 20 тысяч были ранены.

Экс-президент США Дональд Трамп считает вывод американских войск с территории Афганистана самым позорным моментом в истории страны. По словам бывшего главы Белого дома, при уходе Соединенные Штаты бросили на афганской территории своих граждан и оборудование на сумму $85 млрд.

Нынешний президент США Джо Байден в 2021 году заявил, что американские военные находились в Афганистане не для того, чтобы объединить эту страну, а для борьбы с террористами. По его мнению, эту задачу они выполнили.

Президент России Владимир Путин на XIII саммите БРИКС в сентябре 2021 года высказал мнение, что «выход США и их союзников из Афганистана привёл к новому кризису» , который неизвестно как повлияет на региональную и глобальную безопасность.