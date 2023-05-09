Москва, 9 мая, 2023, 09:38 — ИА Регнум. В Москве прошёл военный парад, посвящённый 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Иван Шилов ИА REGNUM Парад Победы

На торжественном мероприятии выступил президент России Владимир Путин. С трибуны за парадными расчётами наблюдали лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Армении Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян.

Участие в параде примут порядка 10 тыс. военнослужащих и 125 единиц военной техники разных родов войск и соединений, в том числе Т-34-85, бронеавтомобиль «Тигр», БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и Курганец-2 и танк Т-14 «Армата».

Также в параде Победы приняли участие подразделения бойцов специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 мая, президент России Владимир Путин в преддверии Дня Победы направил поздравительные послания лидерам и гражданам ряда иностранных государств.

Послания были направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.