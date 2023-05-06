Москва, 6 мая, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейских, отличившихся при раскрытии теракта в отношении писателя Захара Прилепина. Об этом 6 мая в Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

76. мвд. рф Владимир Колокольцев

По её словам, министр принял решение наградить сотрудников Семёновского отдела МВД в Нижегородской области за высокий профессионализм, проявленный при раскрытии резонансного преступления.

«Заместитель начальника ОУУП и ПДН отдела МВД России по Семеновскому городскому округу Нижегородской области подполковник полиции Екатерина Сиротина, старший участковый уполномоченный майор полиции Александр Соколов и участковый уполномоченный лейтенант полиции Дмитрий Воеводин, проводя мероприятия по горячим следам, обнаружили у лесного массива и задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Он доставлен в территориальный отдел внутренних дел», — говорится в сообщении.

В ближайшее время приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан министром МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин. Писатель остался жив, однако получил ранения обеих ног и сейчас находится в тяжёлом состоянии, его водитель погиб на месте. Водитель и помощник Прилепина Александр Шубин с позывным Злой числился в списках сайта «Миротворец».

Взрыв, прогремевший в автомобиле писателя, был настолько мощным, что на его месте образовалась огромная воронка.

Позже в МВД заявили, что мужчина, которого задержали по подозрению в причастности к покушению на Прилепина, ранее был судим. Правоохранители участвовали в плане «Перехват». Они задержали возле леса ранее судимого мужчину 1993 года рождения, которого подозревают в причастности к подрыву машины. МВД также опубликовало видео задержания подозреваемого.