Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Мощность взрыва, прогремевшего в автомобиле писателя Захара Прилепина, была настолько большой, что на его месте образовалась огромная воронка. Видео с места происшествия опубликовал Следственный комитет России.

П/с ГУ МВД РФ/ТАСС Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин

На кадрах также видно, что взрывной волной иномарку перевернуло на крышу, а сам автомобиль практически разорвало на две части.

Осколки стекол и обломки машины разбросало в радиусе 30 метров. Место взрыва оцепила полиция.

По данным СМИ, самодельное взрывное устройство заложили под капот иномарки писателя. Злоумышленники могли сделать это тогда, когда Прилепин выходил в кафе. По предварительной информации, мощность сработавшей бомбы составляла не менее 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3803696" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Следователи продолжают работу на месте подрыва автомобиля, в котором находился Захар Прилепин.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин.

Писатель остался жив, однако получил ранения обеих ног и сейчас находится в тяжёлом состоянии, его водитель погиб на месте.

В регионе ввели план «Перехват», по горячим следам полиции удалось задержать мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля писателя. Также силовики установили квартиру в Подмосковье, в которой могли собрать взрывное устройство. Сотрудники МВД и ФСБ установили сразу несколько адресов, по которым могли проживать причастные к покушению лица.