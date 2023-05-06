Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство заложили под капот иномарки писателя Захара Прилепина. Об этом 6 мая сообщил Telegram-канал SHOT.

Александр Щербак/ТАСС Захар Прилепин

«СВУ, которое было заложено под капот «Ауди» Прилепина, составляло не менее 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте», ― говорится в сообщении.

По некоторым данным, взрывное устройство под автомобиль могли установить тогда, когда Прилепин выходил в кафе.

Известно, что писатель возвращался из командировки в ЛНР, где проходил службу в составе батальона Росгвардии «Оплот». Сегодня писатель ехал домой к семье.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин.

Писатель остался жив, однако получил ранения и сейчас находится в тяжёлом состоянии Врачи борются за его жизнь. По предварительным данным, в результате взрыва погиб водитель.

Взрыв произошёл на трассе в Борском районе по дороге в деревню Пионерское. Дочь Прилепина вышла из машины за несколько минут до взрыва.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины произошедшего.