Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Дочь писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина вышла из машины за несколько минут до взрыва, сообщил 6 мая Telegram-канал Baza.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Захар Прилепин

По информации источника, дочь находилась в машине вместе с водителем и Прилепиным. Она вышла из автомобиля, а примерно через 100 метров произошёл взрыв.

«Они ехали в деревню Пионерское», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы. По некоторым данным, водитель автомобиля погиб. Прилепин направлялся к своей семье. Писатель жив. Всего пострадали два человека.