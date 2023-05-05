Минобороны: российские штурмовики продолжают наступление на западе Артёмовска

Артемовск, , 15:30 — REGNUM Российские военные продолжают штурм на западе Артёмовска. Об этом в ходе брифинга 5 мая заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, штурмовики продолжали наступление на западе Артёмовска при поддержке ВДВ.

На этом направлении уничтожили за сутки до 300 украинских военных и наёмников.

«Авиацией на данном направлении совершено семь самолето-вылетов. Артиллерией группировки выполнено 69 огневых задач», — уточнили в Минобороны.

Также 5 мая Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили мост в районе населённого пункта Часов Яр, по которому Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались осуществить переброску резервов в Артёмовск.

В Минобороны подтвердили 4 мая, что российские бойцы освободили ещё два квартала в Артёмовске от ВСУ. По сообщению, российские штурмовики продолжают уничтожать украинские подразделения на западе города, а помощь им оказывают авиация и артиллерия.