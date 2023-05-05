Донецк, 5 мая, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили мост в районе населённого пункта Часов Яр, по которому Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались осуществить переброску резервов в Артёмовск. Об этом в ходе брифинга 5 мая заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Сергей Аверин/РИА Новости Разбитая украинская бронетехника в Артёмовске

«В районе населённого пункта Часов Яр уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артёмовск», — говорится в сводке Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что в ВСУ приняли новые решения по обороне Артёмовска. В частности, по его словам, руководство решило усилить оборону города, более чем на 80% контролируемого российскими войсками. Он сообщил, что ВСУ продолжают обороняться и якобы сдерживать российское наступление и что он лично прибыл на передовую.

В Минобороны подтвердили 4 мая, что российские бойцы освободили ещё два квартала в Артёмовске от ВСУ. По сообщению, российские штурмовики продолжают уничтожать украинские подразделения на западе города, а помощь им оказывают авиация и артиллерия.