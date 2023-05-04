Артемовск, , 14:37 — REGNUM Два квартала в Артёмовске освобождены от ВСУ за сутки, сообщил 4 мая на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ЧВК Вагнер Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Минобороны, российские штурмовые отряды продолжают уничтожение подразделений ВСУ в западной части Артёмовска.

Помощь штурмовым отрядам оказывают авиация и артиллерия, которые нанесли удары по подразделениям трёх бригад ВСУ на юго-западной окраине города — в районе Красного и Григоровки.

3 мая в Минобороны сообщили об ожесточённых боях в западной части Артёмовска.

4 мая военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ предприняли безуспешную попытку прорвать оборону российских военных на артёмовском направлении. Попытки наступления ВСУ осуществляют и на других участках фронта.