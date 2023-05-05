Минобороны: ВС России продолжают штурм на западе Артёмовска
Минобороны: российские штурмовики продолжают наступление на западе Артёмовска
ДНР, 5 мая, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Российские военные продолжают штурм на западе Артёмовска. Об этом в ходе брифинга 5 мая заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, штурмовики продолжали наступление на западе Артёмовска при поддержке ВДВ.
На этом направлении уничтожили за сутки до 300 украинских военных и наёмников.
«Авиацией на данном направлении совершено семь самолето-вылетов. Артиллерией группировки выполнено 69 огневых задач», — уточнили в Минобороны.
Также 5 мая Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили мост в районе населённого пункта Часов Яр, по которому Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались осуществить переброску резервов в Артёмовск.
В Минобороны подтвердили 4 мая, что российские бойцы освободили ещё два квартала в Артёмовске от ВСУ. По сообщению, российские штурмовики продолжают уничтожать украинские подразделения на западе города, а помощь им оказывают авиация и артиллерия.