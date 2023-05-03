Москва, 3 мая, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта в связи с атакой беспилотниками кремлёвской резиденции президента, говорится в сообщении СК РФ, опубликованном в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции Президента России», — говорится в сообщении.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата.

Как сообщили в Кремле, БПЛА вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.

Глава государства не пострадал. В момент атаки здания кремлёвской резиденции Путина там не было. Он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжил работу в обычном режиме.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. В администрации российского лидера заявили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным».