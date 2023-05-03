Вашингтон, 3 мая, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Американские власти пытаются выяснить, кто отдал приказ об атаке двух беспилотников на Кремль. Об этом 3 мая сообщила газета Politico.

Егор Алеев/ТАСС Белый дом в Вашингтоне

В числе версий ― киевские власти или некая проукраинская группировка. Собеседники издания заявили, что США пока не могут подтвердить справедливость заявлений Москвы об атаке украинских дронов на Кремль. В числе прочих изучается вариант того, что это дезинформация российской стороны.

«Высокопоставленные чиновники администрации [президента США Джо] Байдена всё ещё работают над тем, чтобы подтвердить, было ли предполагаемое нападение заказано Киевом проведено неконтролируемой проукраинской группировкой или это была операция России под ложным флагом», ― говорится в статье.

По словам одного из неназванных чиновников, если атаку провели по приказу Киева, то администрация Байдена заранее об этом не знала.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Полодяк заявил, что Украина не имеет отношения к атакам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая, около 3:00 мск, Украина направила два беспилотника на резиденцию российского президента. Оба беспилотника вывели из строя. БПЛА уничтожили военные и спецслужбы прямо над куполом Сенатского дворца в Кремле.

Глава государства не пострадал. В момент атаки Путина не было в здании кремлёвской резиденции. Он находится в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжил работу в обычном режиме.

В администрации президента расценили атаку украинских дронов как спланированное покушение накануне Дня Победы 9 мая. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что налёт беспилотников на Кремль следует квалифицировать не как провокацию, а как акт международного терроризма, нацеленный на президента России.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон считает, что Киев сам может решать, каким образом противостоять России. Он отметил, что в США пока знают об инциденте только по заявлениям Москвы, поэтому пока не могут подтвердить атаку на Кремль.