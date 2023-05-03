Коротченко допустил участие иностранных разведок в планировании удара украинских дронов по Кремлю

Москва, , 16:56 — REGNUM Налет беспилотников на Кремль следует квалифицировать не как провокацию, а как акт международного терроризма, нацеленный на главу Российского государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 мая заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Сергей Коротченко.

Игорь Коротченко Mil.ru

«Это была не провокация, а акт международного терроризма, нацеленный на президента и Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации, — заявил он. — Поэтому квалифицировать произошедшее надо именно так. Это первое. Второе, команду на проведение такой операции мог дать только и исключительно Владимир Зеленский как президент Украины. Исполнителями операции, очевидно, выступило главное управление разведки министерства обороны Украины, которое осуществляло всю оперативную и техническую часть этой акции. Третье, данные целеуказания, режим работы российского президента, полётное задание — всё это осуществлено при помощи и поддержке западных спецслужб. Прежде всего разведок США и Великобритании, которые таким образом несут ответственность за совершённую операцию».

Из случившегося, по словам Коротченко, Россия должна сделать несколько практических выводов.

«Первое, это возрождение контрразведки СМЕРШ на базе департамента военной контрразведки ФСБ России, — сказал он. — Второе, нам необходимо кратное увеличение гособоронзаказа по надёжным и эффективным системам ПВО, способным обнаруживать и гарантированно уничтожать любые воздушные объекты, включая беспилотники, в зоне своей ответственности. Прежде всего речь идёт о комплексах «Тор-М2» и «Бук-М3». Потому что именно эти комплексы максимально эффективны для борьбы с любыми видами беспилотников. Раз в пять надо увеличивать гособоронзаказ. Давать соответствующие задания, выделять финансирование и насыщать. Других вариантов реагирования здесь быть не может».

Кроме того, по его мнению, необходима разработка специализированной малой зенитной управляемой ракеты, которая оптимальным образом решает задачи ПВО именно для работы по беспилотникам.

«Это был бы оптимальный вариант. Хотя и нынешние ракеты прекрасно сбивают и уничтожают соответствующие виды целей», — уточнил Коротченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв призвал российские спецслужбы выяснить, из какой локации были запущены дроны, которыми киевским режим пытался ударить по Кремлю. По мнению парламентария, эти объекты точно не прилетели со стороны Украины, и контрразведка должна выяснить, откуда. Кроме того, он также высказался о необходимости возрождения СМЕРШа.

Как ранее указали в Кремле, БПЛА были уничтожены военными и специальными службами прямо над куполом Сенатского дворца. График работы главы государства в связи со случившимся не изменился — он работает в обычном режиме.