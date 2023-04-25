Вашингтон, 25 апреля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп предположил, что ведущего американского телеканала Fox News Такера Карлсона могли уволить. Он подчеркнул, что никто не знает настоящую ситуацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Ранее стало известно, что Такер Карлсон ушёл с телеканала Fox News. Его последняя программа на канале вышла в эфир 21 апреля. При этом отмечается, что решение было обоюдным.

«Я шокирован, я удивлён. Он очень хороший человек и очень талантлив, и, как вы знаете, у него были очень высокие рейтинги…» — рассказал Трамп телеканалу Newsmax.

Экс-глава Белого дома отметил, что ему неизвестна истинная причина ухода Такера с телеканала. Он допустил, что ведущего могли уволить, а также то, что он ушёл по собственному желанию из-за отсутствия свободы действий.

Карлсон стал известен резкой критикой президента США Джо Байдена. В частности, 14 апреля он заявил, что власти США в лице Конгресса и Байдена нарушили закон, вступив в конфликт против России. Он выразил уверенность в том, что Вашингтон является непосредственным участником украинского конфликта.