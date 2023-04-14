Журналист Fox News Карлсон: Байден нарушил закон, начав воевать с Россией

Вашингтон, , 14:54 — REGNUM Власти США в лице конгресса и президента Джо Байдена нарушили закон, вступив в конфликт против России, заявил журналист Такер Карлсон в эфире Fox News.

Статуя свободы Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналист выразил уверенность в том, что Вашингтон является непосредственным участником украинского конфликта.

«Пока мы говорим, американские солдаты сражаются с русскими. Эта война никогда официально не объявлялась. Она не была санкционирована конгрессом, что является нарушением американского законодательства», — уверен Такер Карлсон.

По его словам, в Белом доме уже понимают, что Украина проигрывает в противостоянии с Россией, там началась паника. Комментируя утечку сверхсекретных документов Пентагона, Карлсон пояснил, что в глазах представителей администрации президента США Джо Байдена «единственный настоящий грех — говорить правду».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в интернете были распространены порядка ста особо конфиденциальных документов министерства обороны США. В том числе достоянием общественности тогда стала информация о состоянии украинской армии и планах НАТО по Украине. 13 апреля был задержан подозреваемый в сливе этих данных, служащий Национальной гвардии ВВС Джек Тейшейра. Он арестован ФБР.

В России неоднократно заявляли о том, что США непосредственно участвуют в конфликте на Украине. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова констатировала, что западные страны и Киев готовы сделать всё для нанесения максимального ущерба России, и речь уже давно не идёт об обороне Украины.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что страны НАТО превратили Украину в большой военный лагерь для нанесения России военного поражения. Они снабжают ВСУ вооружением и боеприпасами, обеспечивают разведданными, обучают украинских военных, их наёмники участвуют в боях.

Вашингтон препятствует тому, чтобы Киев пошёл на переговоры о мире с Москвой, заявлял бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом же говорил экс-советник минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.