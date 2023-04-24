Американский ведущий Такер Карлсон, критиковавший Байдена, покинул телеканал Fox News

Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Американский ведущий Такер Карлсон ушёл с телеканала Fox News. Об этом стало известно из опубликованного 24 апреля заявления телеканала.

Такер Карлсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Fox News Media и Такер Карлсон решили пойти разными путями. Мы благодарим его за работу на канале в качестве ведущего», — говорится в сообщении.

Последняя программа Карлсона на Fox News вышла в эфир 21 апреля. Отмечается, что решение об уходе Карлсона с Fox News было обоюдным для ведущего и телеканала. О дальнейших планах ведущего не сообщается.

Карлсон стал известен резкой критикой президента США Джо Байдена. В одной из своих последних программ он призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена.

14 апреля Карлсон в эфире Fox News заявил, что власти США в лице Конгресса и Байдена нарушили закон, вступив в конфликт против России. Он выразил уверенность в том, что Вашингтон является непосредственным участником украинского конфликта.