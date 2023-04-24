Нью-Йорк, США, 24 апреля, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 апреля проводит встречу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Un.org Антониу Гутерриш

В ходе встречи Лавров намерен заявить генсеку ООН о необходимости полного исполнения всех условий зерновой сделки, отметила Захарова.

«Мы чётко заявляли насчёт этой сделки. Она состоит из двух частей, и обе части должны исполняться в равной степени», — сказала официальный представитель МИД.

Ранее Лавров заявил, что России удаётся поставлять на мировые рынки своё продовольствие и удобрения, но это происходит не благодаря, а вопреки действиям ООН и генсека организации. В Москве слышат заявления ООН о том, что организация старается содействовать исполнению зерновой сделки, но не понимают, в чём состоит это содействие, отметил Лавров.

18 апреля министры иностранных дел стран «Большой семёрки» призвали Россию продлить зерновую сделку по экспорту сельхозпродукции с территории Украины на неограниченный срок. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет, а та часть договоренностей, в исполнении которых заинтересована Россия, как не соблюдалась, так и не соблюдается.

Зерновая сделка, продлённая до мая 2023 года, будет продлена и далее только в том случае, если данные России обещания будут выполнены, отмечали ранее в МИД. Речь идёт о переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновлении поставок в Россию сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмене ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.