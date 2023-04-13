В МИД РФ назвали пять системных проблем, без решения которых продление зерновой сделки невозможно

Москва, , 12:40 — REGNUM Зерновая сделка не будет продлена, если не будут решены пять системных проблем, вопреки обещаниям остающихся нерешёнными и после продления сделки в марте 2023 года на 60 дней, заявили 13 апреля в МИД России.

Вид на здание Министерства иностранных дел РФ © Валерий Шарифулин/ТАСС

«Подтверждаем нашу позицию, что без прогресса по решению 5 «системных» проблем (переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса»; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений) о дальнейшем продлении «черноморской инициативы» после 18 мая говорить не приходится», — сказано в сообщении Министерства.

В ведомстве также отметили, что Украина вопреки обещаниям продолжает поставлять подавляющее большинство продукции в развитые страны, получая таким образом незаконный доход. Вместе с тем поставки из России в беднейшие страны, даже гуманитарные (бесплатные), безосновательно блокируются.

««Черноморская инициатива» как обслуживала, так и продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран. Доля гуманитарных поставок по линии Всемирной продовольственной программы ООН (543 928 тонн) выглядит смехотворно на фоне общего объема вывезенного продовольствия в 27,7 млн тонн», — отметили в ведомстве.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически оценил вероятность продления зерновой сделки, отметив, что требования со стороны России (указанные в сообщении МИД) как не выполнялись, так и не выполняются. В офисе генсека ООН в свою очередь вновь пообещали продолжить усилия для достижения полной реализации зерновой сделки, в том числе в части переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT.