* физическое лицо, признанное в РФ иноагентом

Москва, 17 апреля, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публицисту Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом) не повезло с защитниками. Такое заявление российский дипломат опубликовала в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС Оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом) в Москве

«С такими друзьями врагов не надо», — написала Захарова.

Представитель МИД России подчеркнула, что если у кого и были сомнения, то англосаксонские, как они раньше назывались, женщины их полностью развеяли. Так, по словам Захаровой, если послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им следует освежить воспоминания о ступеньках российского МИДа, чтобы они вспомнили, чем должны заниматься дипломаты, а чем нет.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о государственной измене в отношении Кара-Мурзы было возбуждено в октябре 2022 года. Мосгорсуд 17 апреля приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Журналист обвиняется в госизмене и распространении фейков про российскую армию. Суд также наложил на публициста штраф в размере 400 тысяч рублей и запретил заниматься журналистской деятельностью сроком на семь лет. Слушания проходят в закрытом режиме. Кара-Мурза вину не признал. Его адвокаты просили суд о полном оправдании. Сторона защиты намерена обжаловать приговор, вынесенный публицисту.

На оглашение приговора в Мосгорсуде 17 апреля прибыло 40 дипломатов из 25 стран, в частности дипломаты из США, Великобритании, Канады, стран Евросоюза, а также из Австралии и Новой Зеландии.