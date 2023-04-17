* физическое лицо, признанное в РФ иноагентом

Сторона защиты обжалует приговор, вынесенный журналисту Владимиру Кара-Мурзе*

Москва, , 12:05 — REGNUM Сторона защиты намерена обжаловать приговор, вынесенный публицисту Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом), в апелляционной инстанции, сообщил «Интерфакс».

Владимир Кара-Мурза (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом) Lena Lebedeva-Hooft

Суд 17 апреля приговорил журналиста к 25 годам колонии строгого режима. Он обвиняется в госизмене и распространении фейков про российскую армию.

По данным следствия, публицист оказывал помощь организациям из стран — членов НАТО, которая расценивается как направленная против безопасности России. За услуги он получал 30 тысяч долларов в месяц.

Кроме того, суд назначил публицисту штраф в размере 400 тысяч рублей, запрет на журналистскую деятельность сроком на семь лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Басманный суд Москвы продлил арест журналисту Владимиру Кара-Мурзе по делу о распространении ложной информации. Слушания проходят в закрытом режиме. Кара-Мурза свою вину не признал. Его адвокаты просили суд о полном оправдании.