* Кара-Мурзы — запрещённая в России организация

Москва, , 12:07 — REGNUM Уголовное дело о государственной измене возбуждено в отношении зампреда «Открытой России» (организация, признанная в РФ нежелательной) Владимира Кара-Мурзы (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

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По информации источника СМИ, подозреваемый получал денежные средства в размере около 30 тыс. долларов в месяц.

В рамках уголовного дела зампреду организации, признанной нежелательной в России, грозит до 20 лет лишения свободы.

Официального подтверждения данной информации пока нет.