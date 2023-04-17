* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, , 12:20 — REGNUM Действующий посол Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси в понедельник, 17 апреля, пришла на суд над Владимиром Кара-Мурзой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), обвиняемым в госизмене и распространении фейков о Вооружённых силах России.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Также на оглашение приговора Кара-Мурзе прибыла действующий посол Великобритании в России Дебора Броннерт.

Ранее стало известно, что суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 400 тысяч рублей. Помимо этого, ему запретили заниматься журналистской деятельностью сроком на семь лет.

Сторона защиты, в свою очередь, заявила о намерении обжаловать вердикт суда.

Уголовное дело о государственной измене в отношении Кара-Мурзы было возбуждено в октябре 2022 года. Отмечалось, что подозреваемый оказывал помощь организациям из стран — членов НАТО, предоставляя информацию о внутриполитической ситуации в стране, получая за это денежные средства в размере около 30 тысяч долларов в месяц.