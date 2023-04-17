* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, , 15:05 — REGNUM На оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в Мосгорсуде прибыло 40 дипломатов из 25 стран. Об этом 17 апреля рассказали в пресс-службе суда.

Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза © Алексей Никольский/РИА Новости

«На заседании было 40 дипломатов», — приводит слова представителя пресс-службы «Рен ТВ».

Уточняется, что на судебное заседание, на котором огласили приговор публицисту, прибыли дипломаты из США, Канады, Великобритании, Швейцарии, стран Евросоюза (Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Швеции, Чехии и Эстонии), а также из Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 апреля Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в государственной измене и распространении ложной информации про российскую армию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать приговор, вынесенный публицисту. Позднее в понедельник, 17 апреля, стало известно, что российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании в связи с приговором, вынесенным журналисту.